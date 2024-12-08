Водителей предупреждают о странных ситуациях в Литве: люди ползают на проезжей части, царапают машины

В Facebook каунасцы предупреждают окружающих - мужчина просит деньги в супермаркетах, а если не получает, грозится поцарапать машину. Оказывается, есть и пострадавшие.
„Это было летом, предлагали купить старые батарейки, я их не купила, но, вернувшись домой, заметила царапину, поэтому решила больше не ходить в этот магазин Maximа“, - рассказала Лаймуте из Каунаса новостному портал tv3.lt.
Однако об этом инциденте в полицию не было сообщено.
Просят денег и у водителей проезжающих машин
В социальных сетях жители Вильнюса предупреждают окружающих, что женщина просит денег у водителей автомобилей, стоящих на светофоре.
„Будьте осторожны! В Вильнюсе, со стороны Каролинишкес на перекрестке у поворота на ул. Нарбуто уже не первый день человек идет по проезжей полосе, подходит к водителям и просит денег. В полицию обращаются уже не первый раз, но ситуация не меняется. ПОЛИЦИЯ УВЕДОМЛЕНА“, — говорится в сообщении.
Жители жалуются новостному порталу tv3.lt, что женщина, просящая денег, делает вид, что ей трудно ходить и у нее проблемы со здоровьем.
„Она очень нагло просила денег. Когда я сказала, что позвоню в полицию, она побежала, хотя поначалу еле ходила“, - рассказывает Сигита из Каунаса.
Представитель Вильнюсского окружного комиссариата полиции Томас Браженас сообщил новостному порталу tv3.lt, что 28 ноября столичная полиция получила два подобных сообщения. Обстоятельства выясняют сотрудники 5-го полицейского комиссариата города Вильнюса, конкретных признаков противоправной деятельности пока не выявлено.
Прыгают на капот
Еще летом распространялось видео, на котором видно, как в столице, в микрорайоне Пилайте, мужчина ведет себя странно и опасно, ложится на машины, едущие по оживленной улице, и создает опасные ситуации.
На видео, которым поделился житель столицы в социальной сети Facebook, переходящий улицу мужчина падает на капоты находящихся в пробке автомобилей. Водители автомобилей на оживленной улице были вынуждены остановиться.
Это происходило 17 июля в микрорайоне Пилайте, на проспект Пилайте, возле торгового центра „Pupa“.
На видео видно, как некоторые водители пытаются предупредить мужчину звуковым сигналом, но ему все равно – он с улыбкой продолжает ложиться на другие автомобили. Его засняли лежащим на капотах трех разных автомобилей.
„Предлагаю его объезжать“, - добавил в подписи автор видео.
Хотя ни один транспорт не пострадал, мужчина явно создавал опасную ситуацию.
„С капотом все в порядке, один парень схватил его за ухо, он больше ничего не мог сделать, не то время было, и глаз было много“, - рассказал очевидец происшествия.
Под видео посыпались всевозможные гневные комментарии, другие говорили, что этот мужчина не впервые подвергает опасности других жителей.
„Ему повезло, что все трое [водители] были в хорошем настроении“, — написал один из жителей.
„Вчера в Каролинишкесе шел дождь, я ехал на велосипеде, мне пришлось проехать на велосипеде прямо мимо него“, - рассказал другой.
„У него часто в руках пиво или пакетик с клеем, я всегда обхожу его, потому что непонятно, что ему в голову придет“, - добавил еще один житель столицы.
Заявлений в полицию не поступало
Хотя некоторые люди призывали передать видео в полицию, полиция не получала сообщений.
Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Томас Браженас подтвердил новостному порталу tv3.lt, что столичная полиция не была проинформирована об этом инциденте.
Ползают по дорогам
В Рокишкском районе в Обеляй было зафиксировано опасное поведение жителя - он переползал улицу на четвереньках.
Читатель прислал новостному порталу tv3.lt видео, на котором мужчина переползает на четвереньках через дорогу в запрещенном месте. Подъезжающая машина была вынуждена остановиться.
Такое опасное поведение жителя было зафиксировано в Обеляй Рокишкского района возле магазина „Aibė“. На записанном видео видно, что человек ползет к магазину.
Представитель главного комиссариата полиции Паневежского уезда Каролина Мигановичене заявила, что никакой информации о подобном событии получено не было, но призвала граждан сообщать о таких случаях в полицию.