Водителей предупреждают о странных ситуациях в Литве: люди ползают на проезжей части, царапают машины

В Facebook каунасцы предупреждают окружающих - мужчина просит деньги в супермаркетах, а если не получает, грозится поцарапать машину. Оказывается, есть и пострадавшие.

„Это было летом, предлагали купить старые батарейки, я их не купила, но, вернувшись домой, заметила царапину, поэтому решила больше не ходить в этот магазин Maximа“, - рассказала Лаймуте из Каунаса новостному портал tv3.lt.

Однако об этом инциденте в полицию не было сообщено.

Просят денег и у водителей проезжающих машин

В социальных сетях жители Вильнюса предупреждают окружающих, что женщина просит денег у водителей автомобилей, стоящих на светофоре.