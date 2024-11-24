Водитель, сбивший пешехода в Алитусе, скрылся с места ДТП

„Дорожное происшествие было зафиксировано около 13.25. По предварительным данным, автомобиль Toyota Yaris зацепил идущую женщину, ей потребовалась медицинская помощь“, - пишет читательница Эвелина Ф. По словам очевидцев происшествия, удар был сильным. После ДТП девочка, шедшая с пострадавшей, остановила проезжающие машины и обратилась за помощью. Одна машина остановилась, люди бросились на помощь.