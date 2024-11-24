2024.11.24 13:02

Водитель, сбивший пешехода в Алитусе, скрылся с места ДТП

 
ru.DELFI.lt
Eismo nelaimė Alytuje
Eismo nelaimė Alytuje
ФОТО: Delfi skaitytoja

Читатель Delfi сообщил о дорожно-транспортном происшествии в Алитусе: в субботу днем ​​на улицу Лауко выехали сотрудники полиции и медики. Автомобиль зацепил женщину, идущую по тротуару возле Шалтинской прогимназии. После ДТП водитель автомобиля уехал.

„Дорожное происшествие было зафиксировано около 13.25. По предварительным данным, автомобиль Toyota Yaris зацепил идущую женщину, ей потребовалась медицинская помощь“, - пишет читательница Эвелина Ф. По словам очевидцев происшествия, удар был сильным. После ДТП девочка, шедшая с пострадавшей, остановила проезжающие машины и обратилась за помощью. Одна машина остановилась, люди бросились на помощь.

По данным Алитусской полиции, на улице Лауко неопознанный автомобиль, которым управлял неизвестный, выехал на тротуар и сбил идущую по тротуару женщину (1941 г. р.). Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали в Алитусскую больницу. Инцидент расследуется.

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