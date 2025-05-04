Водитель протаранил физический барьер и оказался на территории Беларуси

Автомобиль протаранил физический барьер и выехал в Беларусь. Об этом информировал пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.
По данным СОГГ, за рулем автомобиля находился гражданин Литвы.
Во время задержания он нетвердо держался на ногах.
Инцидент был зафиксирован в ночь на воскресенье в Вильнюсском районе. В одном месте здесь к границе с Беларусью ведет неиспользуемая дорога, которая упирается в границу.
При въезде на эту дорогу стоит „кирпич“, далее – знак, запрещающий движение.
Ночью из Литвы на эту дорогу на большой скорости выехал автомобиль Toyota Yaris Cross с обозначениями компании, предоставляющей услуги подвоза. Водитель по какой-то причине не обратил внимание на знаки и в темноте врезался в физический барьер, установленный для защиты от нелегальных мигрантов.
Автомобиль выехал на территорию Беларуси. Там он остановился, повредив и инфраструктуру на территории соседней страны.
Был поврежден и автомобиль Toyota Yaris Cross, раскрылись подушки безопасности.
Нарушителя задержали белорусские пограничники.
Пограничникам Вильнюсского района сообщили, что задержан гражданин Литвы. Начато расследование по факту незаконного пересечения границы.