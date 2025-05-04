2025.05.04 13:11

Водитель протаранил физический барьер и оказался на территории Беларуси

 
ru.DELFI.lt
Iš Lietuvos pusės pasienio tvorą išlaužęs pavežėjo automobilis atsidūrė Baltarusijoje
Iš Lietuvos pusės pasienio tvorą išlaužęs pavežėjo automobilis atsidūrė Baltarusijoje
ФОТО: VSAT

Автомобиль компании, предоставляющей услуги подвоза, оказался на территории Беларуси.

Автомобиль протаранил физический барьер и выехал в Беларусь. Об этом информировал пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По данным СОГГ, за рулем автомобиля находился гражданин Литвы.

Во время задержания он нетвердо держался на ногах.

Инцидент был зафиксирован в ночь на воскресенье в Вильнюсском районе. В одном месте здесь к границе с Беларусью ведет неиспользуемая дорога, которая упирается в границу.

При въезде на эту дорогу стоит „кирпич“, далее – знак, запрещающий движение.

Ночью из Литвы на эту дорогу на большой скорости выехал автомобиль Toyota Yaris Cross с обозначениями компании, предоставляющей услуги подвоза. Водитель по какой-то причине не обратил внимание на знаки и в темноте врезался в физический барьер, установленный для защиты от нелегальных мигрантов.

Автомобиль выехал на территорию Беларуси. Там он остановился, повредив и инфраструктуру на территории соседней страны.

Был поврежден и автомобиль Toyota Yaris Cross, раскрылись подушки безопасности.

Нарушителя задержали белорусские пограничники.

Пограничникам Вильнюсского района сообщили, что задержан гражданин Литвы. Начато расследование по факту незаконного пересечения границы.

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