Водитель протаранил физический барьер и оказался на территории Беларуси

Автомобиль протаранил физический барьер и выехал в Беларусь. Об этом информировал пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По данным СОГГ, за рулем автомобиля находился гражданин Литвы.

Во время задержания он нетвердо держался на ногах.

Инцидент был зафиксирован в ночь на воскресенье в Вильнюсском районе. В одном месте здесь к границе с Беларусью ведет неиспользуемая дорога, которая упирается в границу.

При въезде на эту дорогу стоит „кирпич“, далее – знак, запрещающий движение.