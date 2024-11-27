Вода в колодцах Вильнюса рядом с местом авиакатастрофы может быть загрязнена

По данным НЦОЗ, вода из шахтных колодцев могла быть загрязнена опасными веществами, образовавшимися при тушении пожара, поэтому жителей, проживающих в 500 метрах от места бедствия и использующих воду из колодца в пищу, призывают сообщить об этом в НЦОЗ.

„После получения этих сообщений сотрудники НЦОЗ прибудут и вместе с работниками лаборатории отберут пробы воды и продолжат мониторинг загрязнение шахтных колодцев“, - говорится в сообщении.