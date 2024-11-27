2024.11.27 17:23

Вода в колодцах Вильнюса рядом с местом авиакатастрофы может быть загрязнена

 
ru.DELFI.lt
Nukritusio DHL lėktuvo katastrofos vieta
Nukritusio DHL lėktuvo katastrofos vieta
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Жителей Вильнюса, проживающих вблизи места произошедшего в понедельник крушения самолета, призывают обратиться в Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) по поводу проверки воды из шахтных колодцев.

По данным НЦОЗ, вода из шахтных колодцев могла быть загрязнена опасными веществами, образовавшимися при тушении пожара, поэтому жителей, проживающих в 500 метрах от места бедствия и использующих воду из колодца в пищу, призывают сообщить об этом в НЦОЗ.

„После получения этих сообщений сотрудники НЦОЗ прибудут и вместе с работниками лаборатории отберут пробы воды и продолжат мониторинг загрязнение шахтных колодцев“, - говорится в сообщении.

ELTA напоминает, что утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL. В самолете летел экипаж из четырех человек, погиб 48-летний гражданин Испании. Еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения. Состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.

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