Вода в колодцах Вильнюса рядом с местом авиакатастрофы может быть загрязнена

По данным НЦОЗ, вода из шахтных колодцев могла быть загрязнена опасными веществами, образовавшимися при тушении пожара, поэтому жителей, проживающих в 500 метрах от места бедствия и использующих воду из колодца в пищу, призывают сообщить об этом в НЦОЗ.
„После получения этих сообщений сотрудники НЦОЗ прибудут и вместе с работниками лаборатории отберут пробы воды и продолжат мониторинг загрязнение шахтных колодцев“, - говорится в сообщении.
ELTA напоминает, что утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL. В самолете летел экипаж из четырех человек, погиб 48-летний гражданин Испании. Еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения. Состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.