2025.02.10 14:58

Во время тушения пожара в Клайпедском районе погиб пожарный-спасатель

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Klaipėdos r. dega lentpjūvė
Klaipėdos r. dega lentpjūvė
ФОТО: Gargždai United

В понедельник, при тушении пожара на деревообрабатывающем предприятии Dekogama в Клайпедском районе, погиб пожарный, сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения (ДПОС).

Как сообщают в ДПОС, при исполнении своих служебных обязанностей, во время тушения пожара на деревообрабатывающем предприятии в Клайпедском районе, погиб старший пожарный спасатель Гаргждайской пожарно-спасательной службы Клайпедского пожарно-спасательного управления. Погибший – 1971 года рождения.

„Нас всех шокировала печальная новость о том, что при тушении пожара погиб пожарный спасатель. В связи с тяжелой утратой мы выражаем искренние соболезнования семье и родственникам погибшего, а также всему пожарному сообществу страны“, – говорит директор Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела.

В понедельник в Клайпедском районе, в селе Мацюйчяй, загорелось здание деревообрабатывающего предприятия Dekogama.

Представитель ДПОС Эдита Зданявичене сообщила агентству Elta, что в 13.03 час. было объявлено о локализации пожара.

По ее словам, к месту пожара прибыли семь пожарных автоцистерн, лестница и штабной автомобиль.

Специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) советуют жителям, проживающим ближе к месту пожара, не выходить на улицу, а дома не открывать форточки, окна и двери.

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