Во время тушения пожара в Клайпедском районе погиб пожарный-спасатель

Как сообщают в ДПОС, при исполнении своих служебных обязанностей, во время тушения пожара на деревообрабатывающем предприятии в Клайпедском районе, погиб старший пожарный спасатель Гаргждайской пожарно-спасательной службы Клайпедского пожарно-спасательного управления. Погибший – 1971 года рождения.
„Нас всех шокировала печальная новость о том, что при тушении пожара погиб пожарный спасатель. В связи с тяжелой утратой мы выражаем искренние соболезнования семье и родственникам погибшего, а также всему пожарному сообществу страны“, – говорит директор Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела.
В понедельник в Клайпедском районе, в селе Мацюйчяй, загорелось здание деревообрабатывающего предприятия Dekogama.
Представитель ДПОС Эдита Зданявичене сообщила агентству Elta, что в 13.03 час. было объявлено о локализации пожара.
По ее словам, к месту пожара прибыли семь пожарных автоцистерн, лестница и штабной автомобиль.
Специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) советуют жителям, проживающим ближе к месту пожара, не выходить на улицу, а дома не открывать форточки, окна и двери.