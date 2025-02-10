Во время тушения пожара в Клайпедском районе погиб пожарный-спасатель

Как сообщают в ДПОС, при исполнении своих служебных обязанностей, во время тушения пожара на деревообрабатывающем предприятии в Клайпедском районе, погиб старший пожарный спасатель Гаргждайской пожарно-спасательной службы Клайпедского пожарно-спасательного управления. Погибший – 1971 года рождения.

„Нас всех шокировала печальная новость о том, что при тушении пожара погиб пожарный спасатель. В связи с тяжелой утратой мы выражаем искренние соболезнования семье и родственникам погибшего, а также всему пожарному сообществу страны“, – говорит директор Департамента пожарной охраны и спасения Ренатас Пожела.