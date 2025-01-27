Во время рейда в Клайпеде за рулем автомабиля попался судья в алкогольном опьянении

А. Падвельскис начал свою юридическую карьеру в 1990 году в Укмергской прокуратуре, а с 1993 по 1997 год работал судьей в Укмергском районном суде.

Кодексом об административных правонарушениях установлено, что управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения (не менее 0,41 промилле, но не более 1,5 промилле) или в состоянии опьянения, вызванном наркотическими средствами, психотропными или иными психоактивными веществами, и равно уклонение от прохождения проверки повлечет за собой штраф в размере от 800 до 1100 евро.