2025.01.27 12:26

Во время рейда в Клайпеде за рулем автомабиля попался судья в алкогольном опьянении

 
уровень алкоголя в крови составил 1,07 промилле
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Gausios policijos pajėgos surengė reidą Klaipėdos mieste ir rajone
Gausios policijos pajėgos surengė reidą Klaipėdos mieste ir rajone
ФОТО: Klaipėdos policija

Судья Клайпедского окружного суда Алмантас Падвельскис был остановлен в Клайпеде за рулем автомобиля в нетрезвом виде, уровень алкоголя в его крови составил 1,07 промилле. Судья также временно исполняет обязанности председателя Отдела по гражданским делам.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене сообщила Elta, что судья в настоящее время временно не работает, не рассматривает дела и взял несколько дней отпуска.

„Судья проинформировал председателя суда, а председатель проинформировал Совет судей. Сейчас ждем материалы из полиции. Затем председатель суда примет решение об обращении в Комиссию по судейской этике и дисциплине, после получения материалов и подтверждения информации“, - сообщила Д. Сауленене Elta.

Как сообщили в полиции Клайпедского уезда, в воскресенье примерно в 10.11 час. на улице Херкаус Манто был проверен автомобиль Honda.

У водителя, судьи Клайпедского окружного суда 1967 года рождения, уровень алкоголя в крови составил 1,07 промилле.

Возбуждено административное дело за вождение в нетрезвом виде.

А. Падвельскис начал свою юридическую карьеру в 1990 году в Укмергской прокуратуре, а с 1993 по 1997 год работал судьей в Укмергском районном суде.

В 1997-2000 годах работал председателем Клайпедского городского участкового суда, а с 2000 года работает судьей Клайпедского окружного суда.

Согласно законодательству Литвы, судьи назначаются и освобождаются от должности президентом.

Кодексом об административных правонарушениях установлено, что управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения (не менее 0,41 промилле, но не более 1,5 промилле) или в состоянии опьянения, вызванном наркотическими средствами, психотропными или иными психоактивными веществами, и равно уклонение от прохождения проверки повлечет за собой штраф в размере от 800 до 1100 евро.

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