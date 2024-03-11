Во время рейда праздничным утром были задержаны нетрезвые водители

Рейд начался на Западной объездной дороге, где полиция остановила нетрезвую женщину. Нарушительница сказала, что работает врачом. В ее организме было 0,56 промилле.

Вскоре попался и водитель BMW. У мужчины не было прав, а на BMW были номера другого автомобиля. Но и это еще не все, полиция выяснила, что нарушитель находится в розыске.

В 10 ч. в Авиженяй полиция остановила водителя Audi – в его организме было 0,55 промилле. Мужчина заверил, что пил пиво накануне. Однако через 15 минут алкотестер показал еще больше промилле – 0,67.

Недалеко от места, где был остановлен водитель Audi, около магазина Iki, женщина на Mazda дала задний ход и зацепила автомобиль Subaru. Во время ДТП люди не пострадали, поэтому водители заполнили декларации.