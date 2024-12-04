Во время пожара в Вильнюсе погиб человек, второму удалось спастись

Пожар произошел в доме на ул. Гурю Соду. Сообщение о пожаре поступило в 6.12 ч. Когда приехали пожарные, дом горел открытым пламенем.
Сообщалось о пожаре на ул. Гурю Соду 2-ои.
„В 6.56 ч. в доме было обнаружено тело, работы продолжаются, выгорела крыша“, – сказал Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.
„Во время тушения пожара в одном из помещений найдено тело“, – сказал журналисту Delfi пожарный-спасатель Витаутас Ненартавичюс. - Женщина покинула дом до нашего приезда“.
Врачи осмотрели женщину, она не пострадала.
По словам соседей, пара, которая жила в этом доме, раньше жила в другом месте, но потом продала квартиру и переехала в построенный здесь дом.
Погибший в среду мужчина - 74-ая жертва пожаров в Литве в этом году. С начала года в стране потушили 8200 пожаров.