2024.12.04 11:30

Во время пожара в Вильнюсе погиб человек, второму удалось спастись

 
Яунюс Матонис
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt

В среду рано утром в Вильнюсе в результате пожара погиб человек, второму удалось спастись из горящего дома.

Пожар произошел в доме на ул. Гурю Соду. Сообщение о пожаре поступило в 6.12 ч. Когда приехали пожарные, дом горел открытым пламенем.

Сообщалось о пожаре на ул. Гурю Соду 2-ои.

„В 6.56 ч. в доме было обнаружено тело, работы продолжаются, выгорела крыша“, – сказал Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.

„Во время тушения пожара в одном из помещений найдено тело“, – сказал журналисту Delfi пожарный-спасатель Витаутас Ненартавичюс. - Женщина покинула дом до нашего приезда“.

Врачи осмотрели женщину, она не пострадала.

По словам соседей, пара, которая жила в этом доме, раньше жила в другом месте, но потом продала квартиру и переехала в построенный здесь дом.

Погибший в среду мужчина - 74-ая жертва пожаров в Литве в этом году. С начала года в стране потушили 8200 пожаров.

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