Во время пожара в Вильнюсе погиб человек, второму удалось спастись

Пожар произошел в доме на ул. Гурю Соду. Сообщение о пожаре поступило в 6.12 ч. Когда приехали пожарные, дом горел открытым пламенем.

Сообщалось о пожаре на ул. Гурю Соду 2-ои.

„В 6.56 ч. в доме было обнаружено тело, работы продолжаются, выгорела крыша“, – сказал Elta представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Мирославас Герасимовичюс.

„Во время тушения пожара в одном из помещений найдено тело“, – сказал журналисту Delfi пожарный-спасатель Витаутас Ненартавичюс. - Женщина покинула дом до нашего приезда“.

Врачи осмотрели женщину, она не пострадала.