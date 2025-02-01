Во время опасного маневра BMW едва не столкнулся со школьным микроавтобусом

Инцидент произошел в Каунасском районе, в Гарляве, на Мариямпольском шоссе, недалеко около деревни Ренкунай. Ее зафиксировал видеорегистратор школьного микроавтобуса.
На видео видно, что BMW опасно обгоняет небольшой грузовик. Чтобы избежать столкновения с BMW, водители других авто сворачивают на обочину. Школьный микроавтобус принадлежит гимназии им. Антанаса Сметоны. Замдиректора гимназии Саулюс Печкаускас сказал, что BMW мог привести к гибели пассажиров микроавтобуса.
Инцидент зафиксирован 29 января, в 17 ч., когда водитель ехал домой после того как развез детей. По договору, микроавтобус стоит у дома водителя. На этом микроавтобусе развозят 120 детей, живущих в дачных поселках, Вайшвидаве и Карказай.
К сожалению, качество видео плохое, поэтому не виден номер BMW, поэтому в полицию об инциденте еще не сообщили. Печкаускас просит отозваться ехавших на грузовике рабочих, их BMW тоже стеснил на обочину.
Очевидцев происшествия просят звонить по номеру 060608935.