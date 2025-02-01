Во время опасного маневра BMW едва не столкнулся со школьным микроавтобусом

Инцидент произошел в Каунасском районе, в Гарляве, на Мариямпольском шоссе, недалеко около деревни Ренкунай. Ее зафиксировал видеорегистратор школьного микроавтобуса.

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На видео видно, что BMW опасно обгоняет небольшой грузовик. Чтобы избежать столкновения с BMW, водители других авто сворачивают на обочину. Школьный микроавтобус принадлежит гимназии им. Антанаса Сметоны. Замдиректора гимназии Саулюс Печкаускас сказал, что BMW мог привести к гибели пассажиров микроавтобуса.