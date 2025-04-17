Во время массовой драки в Каунасском районе пострадали минимум 6 человек

По данным полиции Каунасского округа, драка произошла 16 апреля, в 21.20 ч.

В Академии несколько десятков человек напали на нескольких мужчин. 6 человек пострадали, когда перелезали через забор.

Был нарушен общественный порядок, поломан забор. Ведется расследование.

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене информировала, что инцидент произошел во время футбольного матча между алитусской „Дайнавой“ и "паневежского „Паневежиса“ в спортцентре им. Витаутаса Великого. Несколько десятков человек напали на болельщиков „Дайнавы“ Dzūkų tankai .

По данным полиции, драку пресек охранник. Несколько болельщиков пострадали, когда убегали через забор.