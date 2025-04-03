Во время ДТП в Вильнюсе перевернулся автомобиль

Полиция информирует, что 2 апреля, в 22.40 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Гележинё Вилко.
По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, один перевернулся на крышу.
Столкнулись автомобили Seat и Mini Cooper.
ДТП произошло, когда Mini Cooper со второстепенной ул. Дидлаукё выехал на главную (Гележинё Вилко). Водитель Mini Cooper сразу выехал во вторую полосу и создал аварийную ситуацию – ехавший из центра по ул. Гележинё Вилко водитель Seat не успел избежать столкновения. От удара Mini Cooper перевернулся.
Из-за ДТП была закрыта улица Гележинё Вилко.
Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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