2025.04.03 07:10

Во время ДТП в Вильнюсе перевернулся автомобиль

 
ru.DELFI.lt

В среду вечером в Вильнюсе произошло серьезное ДТП. Сообщается, что столкнулись два автомобиля.

Полиция информирует, что 2 апреля, в 22.40 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Гележинё Вилко.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, один перевернулся на крышу.

Столкнулись автомобили Seat и Mini Cooper.

ДТП произошло, когда Mini Cooper со второстепенной ул. Дидлаукё выехал на главную (Гележинё Вилко). Водитель Mini Cooper сразу выехал во вторую полосу и создал аварийную ситуацию – ехавший из центра по ул. Гележинё Вилко водитель Seat не успел избежать столкновения. От удара Mini Cooper перевернулся.

Из-за ДТП была закрыта улица Гележинё Вилко.

Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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