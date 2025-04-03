Во время ДТП в Вильнюсе перевернулся автомобиль

Полиция информирует, что 2 апреля, в 22.40 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Гележинё Вилко.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, один перевернулся на крышу.

ДТП произошло, когда Mini Cooper со второстепенной ул. Дидлаукё выехал на главную (Гележинё Вилко). Водитель Mini Cooper сразу выехал во вторую полосу и создал аварийную ситуацию – ехавший из центра по ул. Гележинё Вилко водитель Seat не успел избежать столкновения. От удара Mini Cooper перевернулся.