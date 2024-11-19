Внештатная ситуация в клайпедской прогимназии: в помещение проник посторонний

„Перемены у нас не очень длинные, поэтому двери на ключ не закрывают. Вошедший в помещение человек сразу направился на второй этаж. Дежурная не успела его даже разглядеть, решила, что кто-то из родителей пришел. Мужчина отправился к спортзалу, в раздевалку. Мы считаем, что ему кто-то подробно объяснил, где искать раздевалку, поскольку произошло все очень быстро. Там он попросил у детей отдать телефоны. Трое дали, одному потом как-то удалось вернуть свой телефон. Как только мы об этом узнали, сразу вызвали родителей и полицию“, – сказала директор Диана Чедавичене.

Директор гимназии сказала, что работники в растерянности, видно было, что вор знал, где находится раздевалка.

„В клайпедскую прогимназию им. Людвикаса Стулпинаса пришел человек в маске. Он спокойно прошел мимо дежурного в раздевалку к мальчикам и потребовал отдать телефоны. Потом забрал телефоны и ушел. В данной ситуации важно, что ни сам дежурный, ни стоявшие рядом с ним люди даже не обратили внимания на человека в маске“, – сообщается в социальной сети.

Трудно сказать, была ли на лице у мужчины именно маска, но на самом деле на видео лицо рассмотреть очень сложно.

„Дети сказали, что видели только глаза, мы посмотрели видео, на видео видно, что человек был в капюшоне. Трудно сказать, точно ли это была маска, может, и шарф. Все произошло на длинной перемене“, – сказала директор.

Мама одного из мальчиков сказала, что одному дежурному сложно следить за всеми входящими и выходящими, тем более, что вошедший сразу уверенно пошел к раздевалкам.

„Он хорошо знал, куда идет. В этой школе учится мой ребенок, но я не знаю, где искать раздевалки. В раздевалке было пятеро мальчиков.