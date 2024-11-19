Внештатная ситуация в клайпедской прогимназии: в помещение проник посторонний

„В клайпедскую прогимназию им. Людвикаса Стулпинаса пришел человек в маске. Он спокойно прошел мимо дежурного в раздевалку к мальчикам и потребовал отдать телефоны. Потом забрал телефоны и ушел. В данной ситуации важно, что ни сам дежурный, ни стоявшие рядом с ним люди даже не обратили внимания на человека в маске“, – сообщается в социальной сети.
Директор гимназии сказала, что работники в растерянности, видно было, что вор знал, где находится раздевалка.
„Перемены у нас не очень длинные, поэтому двери на ключ не закрывают. Вошедший в помещение человек сразу направился на второй этаж. Дежурная не успела его даже разглядеть, решила, что кто-то из родителей пришел. Мужчина отправился к спортзалу, в раздевалку. Мы считаем, что ему кто-то подробно объяснил, где искать раздевалку, поскольку произошло все очень быстро. Там он попросил у детей отдать телефоны. Трое дали, одному потом как-то удалось вернуть свой телефон. Как только мы об этом узнали, сразу вызвали родителей и полицию“, – сказала директор Диана Чедавичене.
Трудно сказать, была ли на лице у мужчины именно маска, но на самом деле на видео лицо рассмотреть очень сложно.
„Дети сказали, что видели только глаза, мы посмотрели видео, на видео видно, что человек был в капюшоне. Трудно сказать, точно ли это была маска, может, и шарф. Все произошло на длинной перемене“, – сказала директор.
Мама одного из мальчиков сказала, что одному дежурному сложно следить за всеми входящими и выходящими, тем более, что вошедший сразу уверенно пошел к раздевалкам.
„Он хорошо знал, куда идет. В этой школе учится мой ребенок, но я не знаю, где искать раздевалки. В раздевалке было пятеро мальчиков.
Мой сын рассказал, что мужчина прикрывал лицо. Он спросил, приходила ли полиция в связи с краденными телефонами. Дети ответили „нет“. Тогда он попросил назвать класс. Мальчики назвали и мужчина сказал, что пришел собрать телефоны и сам передаст их классному руководителю. Один из мальчиков сказал, что он из другого класса. Тогда мужчина ответил, что его телефон не нужен. Другой мальчик сказал, что сам отнесет телефон классной. Когда мужчина ушел, дети пришли в себя и решили проследить за ним. Мужчина ускорил шаг и вышел из здания школы. Дети побежали за ним, один догнал и вырвал из рук мужчины свой телефон“, – рассказала женщина.
По ее мнению, о безопасности детей должна думать не только школа и дежурные, но и сами родители. Инцидент трудно вообразимый - не было насилия, ничего подобного, пришелец, хорошо ориентировался в помещении.
Женщина считает, что требуется принимать решение о том, как защитить здание от проникновения посторонних. Она считает, что родители должны дать добро, если школа введет систему входных пропусков, тогда посторонние не смогут попасть в школу.
У двери в прогимназию есть решетка, но ее закрывают только, когда никого не остается в помещении. Директор сказала, что сейчас решают вопрос безопасности.