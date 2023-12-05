Вильнюсский врач оштрафован за взятки на 46,4 тыс. евро

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock nuotr.
Вильнюсский районный суд признал врача Вильнюсской городской клинической больницы виновным во взяточничестве и оштрафовал его на 46,4 тыс. евро, сообщила Служба спецрасследований (ССР).

По материалам дела, врач Вильнюсской городской клинической больницы Андрюс Склепавичюс в период с сентября по декабрь 2021 г. требовал и получал взятки от девяти пациентов за оказание медицинских услуг.

По версии следствия, общая сумма взяток, полученных врачом за этот период, составила 1400 евро.

По этому делу в мелком взяточничестве обвинялся также врач Вильнюсской городской клинической больницы Аугис Римантас, но решением суда он был оправдан.

Еще два человека проходили по данному делу в качестве обвиняемых предположительно в даче взяток врачам. Один из них освобожден от уголовной ответственности под поручительство и уголовное дело против него прекращено, другой оправдан во взяточничестве.

Досудебное расследование было начато осенью 2021 года после получения заявления пациента о требуемой взятке. В ходе расследования подозрения во взяточничестве были предъявлены бывшему руководителю этой больницы и еще 7 врачам.

Установлено, что врачи Вильнюсской городской клинической больницы требовали и получали взятки от пациентов за оказание медицинских услуг и проведение операций. Суммы взяток за медицинские услуги варьировались от 100 до 400 евро.

По решению суда по уголовным делам бывший руководитель Вильнюсской городской клинической больницы и еще трое врачей признаны виновными во взяточничестве. В общей сложности суд оштрафовал их на 85 тыс. евро.

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