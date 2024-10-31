2024.10.31 16:30

Вильнюсский транспорт предупреждает: мошенники предлагают поддельные акции на карту JUDU

 
компания призывает к бдительности
ru.DELFI.lt
JUDU
JUDU
ФОТО: S.Ziura | Vilnius.lt

В последние дни мошенники выдают себя за ЗАО Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный траспорт) и призывают жителей приобрести карту JUDU в обмен на весьма заманчивое предложение. Компания призывает сохранять бдительность и не попадать в ловушки мошенников, пишет портал MadeinVilnius.

„Распространяются ложные сообщения от имени ЗАО Vilniaus viešasis transportas. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и не переходите по ссылкам на ненадежные страницы — это мошенничество“, — говорится в сообщении компании.

Мошенники обещают, что первые 500 вильнюсцев, которые приобретут новую карту JUDU, получат шестимесячный билет стоимостью всего 2,35 евро. Хотя цена действительно заманчивая, ни JUDU, ни ЗАО Vilniaus viešasis transportas не проводят никаких акций.

„Мы уже сообщали об этой странице, незаконном использовании бренда и мошенничестве, но чтобы быстрее заблокировать страницу, просим вашего участия“, — просит компания.

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