Вильнюсский транспорт предупреждает: мошенники предлагают поддельные акции на карту JUDU

„Распространяются ложные сообщения от имени ЗАО Vilniaus viešasis transportas. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и не переходите по ссылкам на ненадежные страницы — это мошенничество“, — говорится в сообщении компании.

Мошенники обещают, что первые 500 вильнюсцев, которые приобретут новую карту JUDU, получат шестимесячный билет стоимостью всего 2,35 евро. Хотя цена действительно заманчивая, ни JUDU, ни ЗАО Vilniaus viešasis transportas не проводят никаких акций.