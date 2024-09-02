2024.09.02 08:11

Вильнюсские школы получили 26 писем с угрозами о взрывчатке, полиция просит не паниковать

 
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ELTA
ru.DELFI.lt
Narkotikai Salomėjos Nėries Gimnazijoje
Narkotikai Salomėjos Nėries Gimnazijoje
ФОТО: R.B. | DELFI / Orestas Gurevičius

В понедельник утром в школы Вильнюса поступило 26 писем с угрозами о взрывчатке.

„По данным на 9 часов, получено 26 сообщений, все они – в Вильнюсе“, - сообщила Elta представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте.

По ее словам, в школы поступали электронные письма о якобы заложенной взрывчатке, но ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

До сих пор по ложным сообщениям досудебные расследования не возбуждены.

„Полиция просит не паниковать и позвонить на справочный телефон полиции, а если будет замечено что-то подозрительное, звонить по номеру 112“, - сообщил представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

Он сообщил, что пока письма получили только вильнюсские школы, но в полученных письмах указаны адреса и других школ, поэтому предполагается, что сообщения получат и другие школы.

Как сообщает Департамент полиции, полиция фиксирует сообщения о поступающих электронных письмах на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.

Полиция в случае получения такого письма просит не паниковать, быть бдительными и следовать рекомендациям.

После получения сообщения о взрывном устройстве не прекращать деятельность, не вызывать экстренные службы, а проконсультироваться с ответственными сотрудниками.

„И только в случае обнаружения опасного объекта или других признаков того, что угроза может быть реальной – начинать эвакуацию и звонить по номеру экстренной помощи 112“, - просит полиция.

После получения сообщения на электронную почту полиция просит не торопиться эвакуировать людей и прекращать деятельность – в первую очередь необходимо проконсультироваться с полицией по информационному номеру +370 700 60 000. Консультанты посоветуют, как себя вести и какие действия необходимо предпринять.

Если при осмотре помещения или территории после получения электронного письма с угрозами обнаружен какой-либо подозрительный предмет, то следует немедленно позвонить в службу экстренной помощи по телефону 112.

Учебным заведениям рекомендуется назначить одного ответственного человека, который должен позвонить и уведомить полицию.

„После набора номера терпеливо ждите ответа оператора. Если необходимо, даже несколько минут. Главное – не прерывать звонок, и не набирать номер повторно“, - просит полиция.

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