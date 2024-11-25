2024.11.25 12:50

Вильнюсская полиция задержала распространявших наркотики жителей Маркучай

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: Erikas Skardžius | Delfi

Полицейские второго комиссариата столичной полиции провели тщательное расследование, получили ценную информацию о распространении наркотических и психотропных веществ в столичных микрорайонах Науининкай, Маркучай и Виршулишкес. Подозреваемые в распространении наркотиков жители Маркучай, заметив пристальное внимание со стороны полиции, пытались заниматься нелегальной деятельностью, перемещаясь по городу на автомобиле.

По данным полиции, в ходе процессуальных действий, в одном из столичных торговых центров была задержана женщина, которая, как подозревают, приобрела наркотики у двоих мужчин. Мужчин также задержала полиция. Во время обыска подозреваемых обнаружены наркотические или психотропные вещества – фентанил и другие значимые для следствия вещи и предметы.

По факту незаконного хранения наркотиков было начато расследование по 259, 260 ст. УК ЛР, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

Задержанных доставили в комиссариат, им предъявили подозрения.

Расследование продолжается.

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