Вильнюсская полиция задержала распространявших наркотики жителей Маркучай

По данным полиции, в ходе процессуальных действий, в одном из столичных торговых центров была задержана женщина, которая, как подозревают, приобрела наркотики у двоих мужчин. Мужчин также задержала полиция. Во время обыска подозреваемых обнаружены наркотические или психотропные вещества – фентанил и другие значимые для следствия вещи и предметы.
По факту незаконного хранения наркотиков было начато расследование по 259, 260 ст. УК ЛР, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.
Задержанных доставили в комиссариат, им предъявили подозрения.
Расследование продолжается.