Вильнюсская полиция задержала распространявших наркотики жителей Маркучай

По данным полиции, в ходе процессуальных действий, в одном из столичных торговых центров была задержана женщина, которая, как подозревают, приобрела наркотики у двоих мужчин. Мужчин также задержала полиция. Во время обыска подозреваемых обнаружены наркотические или психотропные вещества – фентанил и другие значимые для следствия вещи и предметы.