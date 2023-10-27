Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в распространении кокаина

Полиция выяснила, что мужчина, который выполняет серьезную, престижную работу, управляющий роскошным автомобилем, дополнительно "подрабатывает" продажей кокаина.

Этот его бизнес "прикрыла" полиция, когда задержала его клиента. Покупатель признал, что он спрятал наркотики в трусы.

Во время обыска у него нашли 200 г кокаина. Вскоре полиция задержала и распространителя. У него было около 100 г кокаина в одном пакете и еще несколько небольших упаковок с этим наркотиком.

В автомобиле распространителя было обнаружено еще около 100 г кокаина в одном пакете и 70 пакетиков с небольшими дозами по 1 г. В доме у распространителя было обнаружено и изъято еще около 900 г кокаина.

В доме у распространителя нашли около 97 000 евро. Подозревают, что эти деньги он получил путем нелегальной торговли наркотиками.

Всего было обнаружено 1,3 кг кокаина (стоимость на черном рынке 45 000 – 60 000 евро). Цена одного грамма - 80-120 евро.