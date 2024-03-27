Вильнюсская полиция задержала писателя-фантаста из России, который нелегально проживал в Литве

Полиция сообщает, что водитель не предъявил полицейским никакого удостоверения личности. Он уверял, что все документы, включая права, забыл дома. Мужчина сказал, что уже давно живет в Литве, у него нет здесь никаких социальных связей, работы, он не занимается никакой экономической деятельностью. Мужчина сказал, что он - писатель-фантаст, а проживает в садовом домике.
Полиция поехала с мужчиной к нему домой, чтобы проверить документы. Выяснилось, что виза мужчины не действует с 26 июня 2020 года.
В Литве писатель из России пробыл нелегально 1372 дней.
47-летний мужчина сказал, что не спешил приводить документы в порядок, поскольку в этом не было потребности.
Он признал, что уже сталкивался с проблемами из-за нелегального пребывания в Литве.
Полиция передала иностранца в руки пограничников.