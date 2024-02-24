Вильнюсская полиция усмиряла в магазине пьяного провизора

По данным полиции, 23 февраля, в 18 ч., поступила информация о том, что в аптеке магазина Norfa на Минском шоссе, 3, работает, вероятно, нетрезвый провизор.

У приехавших полицейских было немало работы – провизор вел себя агрессивно, оказал сопротивление полиции. Он закрылся в раздевалку и не хотел проверяться на трезвость.

Для усмирения нетрезвого провизора потребовалось применить слезоточивый газ и наручники.