Вильнюсская полиция разыскивает "телефонного террориста"

18 ноября около 16.40 час в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа поступило сообщение от сотрудника колл-центра о том, что в тот же день в 16.18 час позвонивший мужчина сообщил, что в здании заложена взрывчатка. План "Щит" не был введен. Помещение было осмотрено, но ничего подозрительного обнаружено не было.