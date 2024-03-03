Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую женщину с младенцем

 
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Rasa Šponė
Rasa Šponė
ФОТО: Vilniaus aps. VPK

Полиция Вильнюса разыскивает пропавшую Расу Шпоне (1991 г.р.) и ее младенца (2023 г.р.).

3 марта, в 8-9 ч. 32-летняя женщина ушла из дома на ул. Караляучаус в Вильнюсе и не вернулась. Женщина на звонки не отвечает, где она находится, неизвестно.

Приметы: рост 165 см, крупного телосложения, черные длинные волосы с дредами.

На женщине была черная куртка, черные джинсы. На младенце женского пола был белый комбинезон, младенец был в серой переноске.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просьба звонить в полицию по номерам 8 700 56007, 8 700 56008 или 112.

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