2024.12.24 14:38

Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего мужчину

 
ru.DELFI.lt
Nerijus Leilionis
Nerijus Leilionis
ФОТО: Vilniaus policija | Delfi montažas

Сотрудники пятого комиссариата полиции города Вильнюса разыскивают пропавшего Нериюса Лейлениса (1991 г.р.).

По данным полиции, мужчина вышел из дома в Вильнюсе 12 декабря около 15.00 и не вернулся до сих пор. Когда он выходил из дома, на нем был темный головной убор, куртка, спортивные штаны и кроссовки темных цветов. Рост мужчины около 187 см. высокий, стройный, лысеющий.

Сотрудники полиции просят помощи общественности - лиц, заметивших мужчину, соответствующего характеристикам или обладающих информацией о его местонахождении, просьба обращаться к старшему следователю 2-го отдела пятого комиссариата полиции города Вильнюса Ольге Вильбикайте, тел. +370 700 56507, электронная почта olga.vilbikaite@policija.lt или позвонив по номеру экстренной помощи 112.

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