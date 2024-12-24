Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего мужчину

По данным полиции, мужчина вышел из дома в Вильнюсе 12 декабря около 15.00 и не вернулся до сих пор. Когда он выходил из дома, на нем был темный головной убор, куртка, спортивные штаны и кроссовки темных цветов. Рост мужчины около 187 см. высокий, стройный, лысеющий.
Сотрудники полиции просят помощи общественности - лиц, заметивших мужчину, соответствующего характеристикам или обладающих информацией о его местонахождении, просьба обращаться к старшему следователю 2-го отдела пятого комиссариата полиции города Вильнюса Ольге Вильбикайте, тел. +370 700 56507, электронная почта olga.vilbikaite@policija.lt или позвонив по номеру экстренной помощи 112.