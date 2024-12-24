Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего мужчину

По данным полиции, мужчина вышел из дома в Вильнюсе 12 декабря около 15.00 и не вернулся до сих пор. Когда он выходил из дома, на нем был темный головной убор, куртка, спортивные штаны и кроссовки темных цветов. Рост мужчины около 187 см. высокий, стройный, лысеющий.