Вильнюсская полиция просит о помощи: пропала женщина

По данным полиции, 14 октября, в 16.30 ч., эта женщина ушла из усадьбы в деревне Уленай (Вильнюсский район) и должна была приехать домой в Вильнюс, на ул. Веркю, но не приехала, где она находится, неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные. На ней было черное пальто с капюшоном, полуботинки, серая шапка. У женщины была черная сумка и розовый пакет с вещами. Мобильного телефона у женщины не было, могло быть пенсионное удостоверение.