Вильнюсская полиция просит о помощи: пропала женщина

По данным полиции, 14 октября, в 16.30 ч., эта женщина ушла из усадьбы в деревне Уленай (Вильнюсский район) и должна была приехать домой в Вильнюс, на ул. Веркю, но не приехала, где она находится, неизвестно.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные. На ней было черное пальто с капюшоном, полуботинки, серая шапка. У женщины была черная сумка и розовый пакет с вещами. Мобильного телефона у женщины не было, могло быть пенсионное удостоверение.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 5) 271 7626, 112 или писать по электронной почте zenon.drozd@policija.lt.
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