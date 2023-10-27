Вильнюсская полиция просит о помощи: пропала женщина

 
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Vilniaus policija
Vilniaus policija
ФОТО: DELFI montažas
Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую без вести Францишку Корвель (1953 г.р.).

По данным полиции, 14 октября, в 16.30 ч., эта женщина ушла из усадьбы в деревне Уленай (Вильнюсский район) и должна была приехать домой в Вильнюс, на ул. Веркю, но не приехала, где она находится, неизвестно.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные. На ней было черное пальто с капюшоном, полуботинки, серая шапка. У женщины была черная сумка и розовый пакет с вещами. Мобильного телефона у женщины не было, могло быть пенсионное удостоверение.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номерам (8 5) 271 7626, 112 или писать по электронной почте zenon.drozd@policija.lt.

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