Виды с места крушения самолета DHL в Вильнюсе: как после войны

Журналисту Delfi в понедельник в полдень удалось побывать на месте происшествия и зафиксировать устранение последствий аварии.
Поваленные деревья складывают в одно место, ровняют дорогу и поле, по которому ехал самолет.
Видно, насколько серьезно пострадал жилой дом, около него стоят сгоревшие машины – микроавтобус Ford и легковой автомобиль Volvo. Под навесом стоит третий поврежденный автомобиль – Renault.
На территории дежурят сотрудники Службы общественной безопасности и стрелки.
В понедельник полиция завершила осмотр места происшествия, поэтому территорию охраняет Союз стрелков.
„Полиция завершила свою работу – осмотр места происшествия“, – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что в понедельник территорию начнут охранять стрелки.
„Вопрос дальнейшей охраны будет решаться“, – сказал он.