2024.12.02 12:02

Виды с места крушения самолета DHL в Вильнюсе: как после войны

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

Спустя неделю после крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе с места происшествия увезли обломки. На месте работают рабочие компании Ginda, они разбирают руины, пилят поваленные деревья, вывозят обгоревшие фрагменты построек.

Журналисту Delfi в понедельник в полдень удалось побывать на месте происшествия и зафиксировать устранение последствий аварии.

Поваленные деревья складывают в одно место, ровняют дорогу и поле, по которому ехал самолет.

Видно, насколько серьезно пострадал жилой дом, около него стоят сгоревшие машины – микроавтобус Ford и легковой автомобиль Volvo. Под навесом стоит третий поврежденный автомобиль – Renault.

На территории дежурят сотрудники Службы общественной безопасности и стрелки.

В понедельник полиция завершила осмотр места происшествия, поэтому территорию охраняет Союз стрелков.

„Полиция завершила свою работу – осмотр места происшествия“, – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что в понедельник территорию начнут охранять стрелки.

„Вопрос дальнейшей охраны будет решаться“, – сказал он.

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