2025.04.25 14:41

Видео с жестким задержанием в Вильнюсе возмутило пользователей соцсетей

 
Elta
ru.DELFI.lt

В четверг в социальных сетях начали распространяться видеозаписи ареста мужчины. Применение силы сотрудником вызвало сильное возмущение общественности, и в полицию уже поступило несколько сообщений об этом.

В Facebook начал распространяться короткий видеоролик, который возмутил людей. Сотрудник полиции была заснята на видео, когда пыталась задержать мужчину, но тот оказал сопротивление, тогда ее коллега подошел и распылил на мужчину слезоточивый газ. Человек немедленно прекращает сопротивление и поднимает руки вверх, в этот момент слышен женский крик: „Нет, пожалуйста“.

Наконец, сзади к задержанному подходит полицейский и сильно бьет его ногой по ноге, в результате чего мужчина падает на землю. Затем женщина начинает кричать на сотрудников полиции: „Что вы делаете?“, и к ней подходит сотрудник полиции и начинает применять к женщине дисциплинарные меры. На месте происшествия работают шесть сотрудников полиции. Предполагается, что видео было записано на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Полиция Вильнюса сообщила Delfi, что по поводу видео поступило несколько сообщений. 10.51 было получено сообщение о том, что полицейский был заснят на видео, в ходе применения насилия. Еще одно сообщение было зафиксировано в 12.13. Сотрудникам было сообщено, что на Facebook видео, на котором полицейский пинает мужчину. Сообщивший также заявил, что инцидент мог произойти в Вильнюсе, на улице Гележинкелио.

Охранник напал с ножом

Руководитель отдела коммуникаций Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что видео было записано 20 марта. Поступило сообщение о том, что агрессивный мужчина, вооруженный ножом, нападает на сотрудников службы безопасности Вильнюсского железнодорожного вокзала.

Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и обнаружили у него нож. Начато расследование по факту нарушения общественного порядка. По словам Р. Матониса, сотрудники Службы иммунитета начали расследование обстоятельств действия сотрудников полиции, зафиксированных на видео.

Начата служебная проверка действий полицейских при задержании подозреваемого

На волне общественного возмущения было принято решение о проведении служебной проверки в отношении упомянутых полицейских.

Проверку проведет Управление по иммунитету Департамента полиции. В ходе официальной проверки будет изучен не только короткий видеофрагмент, появившийся в публичном поле, но и контекст происшествия в целом. Будут просмотрены записи с нательных камер сотрудников полиции, проанализирована ситуация и тактические действия сотрудников полиции на месте происшествия.

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