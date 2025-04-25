Видео с жестким задержанием в Вильнюсе возмутило пользователей соцсетей

Полиция Вильнюса сообщила Delfi, что по поводу видео поступило несколько сообщений. 10.51 было получено сообщение о том, что полицейский был заснят на видео, в ходе применения насилия. Еще одно сообщение было зафиксировано в 12.13. Сотрудникам было сообщено, что на Facebook видео, на котором полицейский пинает мужчину. Сообщивший также заявил, что инцидент мог произойти в Вильнюсе, на улице Гележинкелио.