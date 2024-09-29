Видео с места происшествия раскрывают жуткие подробности – гоночный автомобиль наехал на зрителей

С журналистами также общался один очевидец, который сказал, что у зрителей были всего две секунды на то, чтобы спастись, но этого не хватило. После ДТП царил хаос, люди кричали, искали близких, все это видно и на полученном редакции видео.

„Сначала я радовался празднику – я первый раз видел такое. Я полюбовался на фонтан на озере Даунишкис и подумал, какой красивый вечер и само мероприятие: я в бинокль наблюдал за проезжавшими гоночными машинами. Вдруг увидел, что пропал свет, подумал, что ралли закончилось, но домой решил не спешить. Пошел в ту сторону, чтобы побыть там, порадоваться вместе с людьми. Тут я встретил плачущую женщину, я спросил, почему она плачет. Она спрашивала у людей, не видел ли кто ее детей. Я испугался. Услышал, что люди звонят по телефонам, царил хаос, мне говорили, что туда нельзя идти, там опасно. Тут я понял, что случилось что-то ужасное“, – рассказал собеседник.