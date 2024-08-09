2024.08.09 07:13

Версия о поджоге мальчика оказалась выдумкой, ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с огнем

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Smurtas prieš vaiką
Smurtas prieš vaiką
ФОТО: Shutterstock

Версия о поджоге 8-лентего мальчика оказалась выдумкой – несчастный случай произошел, когда ребенок и его друг неосторожно обращались с огнем.

„В ходе уточнения обстоятельств происшествия был опрошен друг мальчика. Выяснилось, что дети неосторожно обращались с огнем, в результате чего восьмилетний мальчик обжег ногу, а версию о поджоге мальчик придумал“, – сообщили в пятницу в полиции Паневежского округа.

В четверг за помощью обратилась жительница Паневежиса – она ищет свидетелей жуткого происшествия: горючей жидкостью был облит и подожжен ее сын.

О помощи женщина просила в социальных сетях. Она утверждала, что в четверг, 8 августа, в период между 18 и 19 ч., около 72 дома на ул. Станюну в Паневежисе горючей жидкостью облили и подожгли ее 8-летнего сына.

У ребенка сильно обгорели ноги, он госпитализирован. Женщина искала очевидцев происшествия.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис подтвердил, что около 20 ч. работники больницы информировали паневежскую полицию о том, что к ним обратилась женщина с мальчиком 2015 г.р. У ребенка диагностированы ожоги.

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