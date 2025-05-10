Вернулся — и попался: в аэропорту задержан разыскиваемый литовец

В четверг вечером сотрудники Вильнюсского пограничного отряда Государственной пограничной охраны Литвы, работающие в Каунасском аэропорту, проверяли документы у пассажиров, прибывших рейсом из Лондона.
Пограничники установили, что один из них, 38-летний мужчина из Варенского района, предъявивший свидетельство о возвращении, разыскивается полицией Друскининкай. Розыск мужчины, осужденного за уголовное преступление, но не отбывшего наказание, был объявлен в августе 2020 года.
Сотрудники Государственной пограничной службы задержали жителя Варены и доставили его на территорию пункта пограничного контроля Каунасского аэропорта. В тот же день его передали конвою полиции Каунаса.
По данным Государственной пограничной службы, в этом году пограничники задержали 267 человек (из них 171 в аэропортах), разыскиваемых литовскими и зарубежными правоохранительными органами за различные преступления или правонарушения.
Подавляющее большинство задержанных — 231 человек — граждане Литвы, у 14 было гражданство России, 6 — Беларуси, 5 — Латвии, по 2 — Швеции, Таджикистана и Украины, остальные 5 были гражданами пяти других стран.
В период с 2024 года из 739 задержанных разыскиваемых лиц (из них 588 - в аэропортах) преобладали граждане Литвы – 686. 19 задержанных имели гражданство Великобритании, 8 – Украины, 6 – Беларуси, по 3 – Грузии, Молдовы и России, остальные 11 были гражданами десяти других стран.