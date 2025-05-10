Вернулся — и попался: в аэропорту задержан разыскиваемый литовец

В четверг вечером сотрудники Вильнюсского пограничного отряда Государственной пограничной охраны Литвы, работающие в Каунасском аэропорту, проверяли документы у пассажиров, прибывших рейсом из Лондона.

Пограничники установили, что один из них, 38-летний мужчина из Варенского района, предъявивший свидетельство о возвращении, разыскивается полицией Друскининкай. Розыск мужчины, осужденного за уголовное преступление, но не отбывшего наказание, был объявлен в августе 2020 года.

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали жителя Варены и доставили его на территорию пункта пограничного контроля Каунасского аэропорта. В тот же день его передали конвою полиции Каунаса.