Верховный суд: Жемайтайтис перешел грань свободы самовыражения и дискредитировал Тапинаса

А. Тапинас и его общественное учреждение Laisvės TV в 2022 году подали иск против лидера „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса по поводу опубликованной им в Facebook информации о деятельности упомянутого общественного учреждения, организуемых истцом акциях в поддержку Украины (заявления о сборе денег на приобретение боевого беспилотника „Байрактар“, о якобы проигранных А. Тапинасом деньгах и т.д.).
В декабре 2023 года Клайпедский районный суд частично удовлетворил иск А. Тапинаса и Laisvės TV и постановил, что опубликованная Р. Жемайтайтисом информация об А. Тапинасе и Laisvės TV не соответствует действительности и порочит честь и достоинство истца. Суд обязал политика удалить упомянутые записи, присудив в пользу А. Тапинаса 2 тыс. евро, а в пользу Laisvės TV – 1 тыс. евро морального ущерба. Также суд обязал Р. Жемайтайтиса возместить А. Тапинасу и Laisvės TV по 4,5 тыс. евро судебных издержек, понесенных в суде первой инстанции.
Р. Жемайтайтис обжаловал это решение суда в Клайпедском окружном суде, однако тот отклонил жалобу политика и оставил решение суда первой инстанции практически без изменений.
В апреле прошлого года Апелляционный суд постановил, что заявления Р. Жемайтайтиса были сформулированы категорично, а не как сомнение, вопрос, использовались термины „растратил“, „проиграл“, „украл“, „афера“, „поддерживает Гитлера“, „ужасные действия против евреев“ обладают признаками противоправного деяния.
„Факты, представленные ответчиком (Р. Жемайтайтисом – ELTA), позволяют любому здравомыслящему человеку со средним образованием сделать вывод, что деньги, собранные на поддержку, были растрачены, после того как истец А. Тапинас проиграл их в покер“, – констатировал суд.
После этих судебных решений с кассационными жалобами в ВСЛ обратились и Р. Жемайтайтис и А. Тапинас с Laisvės TV. Политик просил кассационный суд отменить решение апелляционной инстанции против него и отклонить иск. А. Тапинас и Laisvės TV добивались взыскания судебных издержек с Р. Жемайтайтиса.
ВСЛ заявил, что суды, рассматривавшие это дело, частично отошли от практики кассационного суда в части разграничения понятий „новость“ и „мнение“, и признал, что оспариваемые предложения Р. Жемайтайтиса, опубликованные в Facebook-аккаунте ответчика 9 августа 2022 года, квалифицируются как мнение ответчика Р. Жемайтайтиса. Поскольку, по мнению суда, политик в социальной сети об А. Тапинасе и Laisvės TV распространял не новость, а мнение, эту информацию можно не опровергать.
Однако ВСЛ согласился с ранее сделанным судебным выводом о том, что Р. Жемайтайтис перешел грань свободы слова.
„Кассационный суд постановил, что, даже признав, что ответчик Р. Жемайтайтис инициировал публичную дискуссию общественного значения, он перешел грань свободы слова, выбрав форму выражения (речь), полную беспочвенной полемики и инсинуаций, дискредитирующих истца А. Тапинаса“, – говорится в пресс-релизе ВСЛ.
В данном деле ВСЛ также решил вопрос о возмещении судебных издержек. Кассационный суд постановил обязать с Р. Жемайтайтиса возместить общественному деятелю А. Тапинасу и Laisvės TV по 944 евро в качестве судебных издержек.
Данное решение ВСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.