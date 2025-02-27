Верховный суд: Жемайтайтис перешел грань свободы самовыражения и дискредитировал Тапинаса

А. Тапинас и его общественное учреждение Laisvės TV в 2022 году подали иск против лидера „ Зари Немана “ Р. Жемайтайтиса по поводу опубликованной им в Facebook информации о деятельности упомянутого общественного учреждения, организуемых истцом акциях в поддержку Украины (заявления о сборе денег на приобретение боевого беспилотника „Байрактар“, о якобы проигранных А. Тапинасом деньгах и т.д.).

В декабре 2023 года Клайпедский районный суд частично удовлетворил иск А. Тапинаса и Laisvės TV и постановил, что опубликованная Р. Жемайтайтисом информация об А. Тапинасе и Laisvės TV не соответствует действительности и порочит честь и достоинство истца. Суд обязал политика удалить упомянутые записи, присудив в пользу А. Тапинаса 2 тыс. евро, а в пользу Laisvės TV – 1 тыс. евро морального ущерба. Также суд обязал Р. Жемайтайтиса возместить А. Тапинасу и Laisvės TV по 4,5 тыс. евро судебных издержек, понесенных в суде первой инстанции.