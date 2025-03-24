2025.03.24 13:09

В Зарасайском районе на движущийся автомобиль упало дерево

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: iš asmeninio archyvo

В Зарасайском районе на движущийся автомобиль упало дерево, в результате происшествия одна пассажирка была доставлена в медицинское учреждение.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в воскресенье в 16.16 час. поступило сообщение о том, что в деревне Скинейкяй Дусетского староства на движущийся автомобиль упало дерево.

Спасатели убрали упавшее дерево с проезжей части, с помощью угловой шлифовальной машины срезали дуги капота Audi 4 и отключили аккумулятор.

После медицинского осмотра медиков скорой помощи одна пассажирка была доставлена в медицинское учреждение.

В воскресенье на востоке Литвы дул сильный ветер, порывы которого местами достигали 17 м/с.

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