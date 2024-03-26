В заброшенном доме обнаружена роженица с младенцем

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что экипаж полиции ехал по ул. Тунелё, когда заметил, что ему машут руками люди. Ул. Тунелё находится недалеко от центра, рядом с автобусным и железнодорожным вокзалом.

"Ситуация необычная и вызов необычный. Выяснилось, что люди махали руками, чтобы сообщить о роженице. Так эту информацию на этот раз сообщили полиции. Полиция информировала о случившемся врачей и службу по защите прав ребенка", – сказала специалист.

Роженицу с младенцем госпитализировали. Их состояние стабильное.​

По предварительным данным, молодая женщина живет в Вильнюсском округе.

Представитель Каунасского отделения Государственной службы по правам ребенка Даля Друнгелене информировала, что полиция им сообщила о роженице с младенцем.