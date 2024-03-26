В заброшенном доме обнаружена роженица с младенцем

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала, что экипаж полиции ехал по ул. Тунелё, когда заметил, что ему машут руками люди. Ул. Тунелё находится недалеко от центра, рядом с автобусным и железнодорожным вокзалом.
"Ситуация необычная и вызов необычный. Выяснилось, что люди махали руками, чтобы сообщить о роженице. Так эту информацию на этот раз сообщили полиции. Полиция информировала о случившемся врачей и службу по защите прав ребенка", – сказала специалист.
Роженицу с младенцем госпитализировали. Их состояние стабильное.
По предварительным данным, молодая женщина живет в Вильнюсском округе.
Представитель Каунасского отделения Государственной службы по правам ребенка Даля Друнгелене информировала, что полиция им сообщила о роженице с младенцем.
"Сразу же сделали все необходимое, чтобы роженица с младенцем были переданы в руки врачей. Пока поговорить с женщиной не удалось из-за неважного ее самочувствия, однако в скором времени специалисты приедут в больницу и оценят состояние младенца. Сейчас ребенок в безопасности. Ранее этой семье помощь не предоставлялась", – сказала Друнгелене.
Департамент полиции сообщает, что 25 марта, в 16.38 ч. в Каунасе, в заброшенном доме нашли молодую женщину (2003 г.р.) с младенцем.
Женщина сказала, что в воскресенье родила сына. У нее нет телефона, поэтому она не могла вызвать скорую.
Полиция начала расследование по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями и иными законными представителями обязанностей по содержанию ребенка.