В Юрбаркском районе на людей упала металлическая конструкция, в больницу доставлены двое мужчин

Портал Jurbarko šviesa сообщает, что несчастье произошло в деревне Антакальнишкяй.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала Delfi, что сообщение поступило в 9.12 ч. Через 10 минут пожарные-спасатели были в указанном месте.
Выяснилось, что пострадавших до приезда пожарных-спасателей из-под конструкций освободили другие рабочие.
На месте уже были врачи скорой. Первую помощь на месте была оказана двоим мужчина, которых после этого увезли в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Представитель Мариямпольского комиссариата полиции Юсте Василяускене сказала, что пострадали не граждане Литвы, а работники-иностранцы.
„Опасность их жизни не грозит, повреждения нетяжелые, обоих доставили в приемное отделение“, – заметила она.
По словам Василяускене, было начато расследование в связи с нарушением правил безопасности труда.