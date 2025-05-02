2025.05.02 12:21

В Юрбаркском районе на людей упала металлическая конструкция, в больницу доставлены двое мужчин

 
Рита Гечюнайте
Ингрида Стенюлене
ELTA
ru.DELFI.lt

2 мая утром в Юрбаркском районе металлическая конструкция упала на мужчин, устанавливавших ветряные мельницы.

Портал Jurbarko šviesa сообщает, что несчастье произошло в деревне Антакальнишкяй.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала Delfi, что сообщение поступило в 9.12 ч. Через 10 минут пожарные-спасатели были в указанном месте.

Выяснилось, что пострадавших до приезда пожарных-спасателей из-под конструкций освободили другие рабочие.

На месте уже были врачи скорой. Первую помощь на месте была оказана двоим мужчина, которых после этого увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Представитель Мариямпольского комиссариата полиции Юсте Василяускене сказала, что пострадали не граждане Литвы, а работники-иностранцы.

„Опасность их жизни не грозит, повреждения нетяжелые, обоих доставили в приемное отделение“, – заметила она.

По словам Василяускене, было начато расследование в связи с нарушением правил безопасности труда.

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