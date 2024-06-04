2024.06.04 11:35

В Юодшиляй загорелся автомобиль Audi 100, пострадал гражданин Беларуси

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Vilniuje sprogo automobilis
Vilniuje sprogo automobilis
ФОТО: DELFI / Jaunius Matonis

Во вторник рано утром в Вильнюсском районе начался пожар. Сообщалось о загоревшемся автомобиле.

Информация о том, что в Юодшиляй горит автомобиль Audi 100, поступила 4 июня, в 5.11 ч. Сообщалось, что в автомобиле есть бензобак и газовый баллон.

По предварительным данным, пострадал иностранец, врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте. В 5.37 ч. пожарные потушили огонь.

Во время пожара пострадал гражданин Беларуси. Сообщается, что в пути автомобиль Audi вдруг вышел из строя, мужчина остановился, чтобы проверить, в чем дело, и тут произошел взрыв. Автомобиль серьезно пострадал от взрыва.

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