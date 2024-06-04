В Юодшиляй загорелся автомобиль Audi 100, пострадал гражданин Беларуси

Информация о том, что в Юодшиляй горит автомобиль Audi 100, поступила 4 июня, в 5.11 ч. Сообщалось, что в автомобиле есть бензобак и газовый баллон.

По предварительным данным, пострадал иностранец, врачи скорой помощи оказали ему помощь на месте. В 5.37 ч. пожарные потушили огонь.