В Йонишкском районе недалеко от рекреационного места обнаружена бомба

„Такая яма осталась на месте уничтожения 100-килограммовой авиационной бомбы в Йонишкском районе“, – сообщает полиция Йонишкского округа.

Жители нашли ее в карьере рядом с местом отдыха.

27 апреля поступило сообщение о бомбе в Йонишкском районе, в деревне Янкунай. Был введен план „Щит“. Саперы обнаружили в указанном месте авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Бомбу взорвали на месте.

В тот же день в деревне Парейзгупис, на ул. Шило (Расейнский район) в поле была обнаружена граната.

Авиационную бомбу в выходные нашли и в деревне Каупишкяй (Вилкавишкский район), ее увезли в карьер для уничтожения.