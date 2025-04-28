2025.04.28 15:28

В Йонишкском районе недалеко от рекреационного места обнаружена бомба

 
ru.DELFI.lt
Aviacinė bomba Joniškio r.
Aviacinė bomba Joniškio r.
ФОТО: Šiaulių AVPK

В минувшие выходные в Литве была обнаружена бомба. После ее уничтожения осталась большая яма.

„Такая яма осталась на месте уничтожения 100-килограммовой авиационной бомбы в Йонишкском районе“, – сообщает полиция Йонишкского округа.

Aviacinė bomba Joniškio r.

Жители нашли ее в карьере рядом с местом отдыха.

Aviacinė bomba Joniškio r.

27 апреля поступило сообщение о бомбе в Йонишкском районе, в деревне Янкунай. Был введен план „Щит“. Саперы обнаружили в указанном месте авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Бомбу взорвали на месте.

В тот же день в деревне Парейзгупис, на ул. Шило (Расейнский район) в поле была обнаружена граната.

Авиационную бомбу в выходные нашли и в деревне Каупишкяй (Вилкавишкский район), ее увезли в карьер для уничтожения.

В деревне Гулёнишкес (Казлу-рудский муниципалитет) был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм, его увезли для обезвреживания на полигон.

В ночь на понедельник в деревне Петкишкяй (Кельмеский район) был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 75 мм, его уничтожили в карьере.

Полиция просит жителей не трогать руками найденные снаряды и сразу же звонить по номеру 112.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии