В Йонишкском районе недалеко от рекреационного места обнаружена бомба

„Такая яма осталась на месте уничтожения 100-килограммовой авиационной бомбы в Йонишкском районе“, – сообщает полиция Йонишкского округа.
Жители нашли ее в карьере рядом с местом отдыха.
27 апреля поступило сообщение о бомбе в Йонишкском районе, в деревне Янкунай. Был введен план „Щит“. Саперы обнаружили в указанном месте авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Бомбу взорвали на месте.
В тот же день в деревне Парейзгупис, на ул. Шило (Расейнский район) в поле была обнаружена граната.
Авиационную бомбу в выходные нашли и в деревне Каупишкяй (Вилкавишкский район), ее увезли в карьер для уничтожения.
В деревне Гулёнишкес (Казлу-рудский муниципалитет) был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм, его увезли для обезвреживания на полигон.
В ночь на понедельник в деревне Петкишкяй (Кельмеский район) был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 75 мм, его уничтожили в карьере.
Полиция просит жителей не трогать руками найденные снаряды и сразу же звонить по номеру 112.