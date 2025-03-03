В Йонавском районе во дворе дома найдено тело мужчины, задержан сын покойного

Delfi напоминает, что 2 марта, в 8.25 ч., в Йонавском районе, в деревне Шилай, во дворе дома было обнаружено тело мужчины (1966 г.р.) со следами насилия.

По подозрению в убийстве был задержан пьяный (1,41 промилле) мужчина 1990 г.р.

В понедельник прокурор попросил суд заключить подозреваемого под арест.

Суд разрешил арестовать молодого человека на 3 месяца.

Прокурор указал, что подозреваемый может скрываться от правосудия, кроме того, он уже был судим за насильственные преступления.

В понедельник после обеда стало известно, что подозреваемый - сын покойного. Об этом информировала представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене.

На теле жертвы были колотые и резаные раны.