В Йонавском районе перевернулась боевая машина пехоты

Служба пожарной безопасности Каунаса информировала, что сообщение поступило в 14 ч. 25 марта.

Сообщалось об утечке топлива. Пожарные-спасатели сказали, что нефтепродукты вылились, когда боевая машина пехоты упала в канаву, они распространились на участке 100 м. Были установлены боны.

Представители армии сообщают, что во время обучения вождению боевой машины пехоты "Волк" курсант не справился с управлением во время первой пробной самостоятельной поездки и съехал в кювет. Там машина перевернулась на бок.