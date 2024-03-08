В Йонавском районе на переезде поезд врезался в автомобиль: виновник ДТП пьян

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в ночь на пятницу, в 1.12 ч., поступило сообщение о ДТП в Йонавском районе.
Машинист поезда сообщил, что на железнодорожном переезде (за Гайжюнай, в сторону Калненай) снес с дороги автомобиль, есть пострадавшие.
На Думсяйском переезде грузовой поезд снес легковушку, которая стояла на путях, автомобиль упал в кювет и перевернулся, водитель из автомобиля выбрался сам.
Состав из 10 вагонов был остановлен.
Водителя автомобиля врачи осмотрели на месте.
Пожарные-спасатели отключили аккумулятор автомобиля VW Bora (1990 г.в.) и дождались полиции.
Грузовой поезд ехал по маршруту Палямонас-Йонава.
Полиция информировала, что легковым автомобилем управлял нетрезвый (1,21 промилле) водитель (1977 г.р.).
В автомобиле был и пассажир (1977 г.р.). Его врачи скорой увезли в больницу.