2025.04.10 17:00

В Йонаве автомобиль потерял управление, снес столб и врезался в забор

 
Avarija Jonavoje
Avarija Jonavoje
ФОТО: jonavoszinios.lt

В четверг утром поступила информация о ДТП на ул. Васарё 16-осёс, в Йонаве. По словам звонившего, водитель был зажат и не мог выйти из машины.

Сообщение поступило в 9.05 ч. По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, их информировали о том, что автомобиль врезался в столб.

На месте происшествия пожарные нашли автомобиль Vokswagen, который врезался в забор. Перед этим машина переехала островок безопасности и снесла столб.

Водитель не был зажат, но выйти из машины не мог. Пожарные-спасатели надели на шею пострадавшего 1992 г.р. бандаж и достали его из машины. Потом убрали поваленный столб с дороги и отключили аккумулятор автомобиля.

„Причина несчастья, вероятно, проблемы со здоровьем у водителя“, – сказала представитель полиции Одета Вайткявичене.

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