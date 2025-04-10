В Йонаве автомобиль потерял управление, снес столб и врезался в забор

Сообщение поступило в 9.05 ч. По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Эдиты Зданявичене, их информировали о том, что автомобиль врезался в столб.

На месте происшествия пожарные нашли автомобиль Vokswagen, который врезался в забор. Перед этим машина переехала островок безопасности и снесла столб.

Водитель не был зажат, но выйти из машины не мог. Пожарные-спасатели надели на шею пострадавшего 1992 г.р. бандаж и достали его из машины. Потом убрали поваленный столб с дороги и отключили аккумулятор автомобиля.