В воскресенье утром к вильнюсскому магазину Maxima съехались полиция, врачи и пожарные-спасатели

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что дым над магазином был замечен в 7.23 ч.
В магазин Maxima на ул. Жальгирё, 105, приехали две автоцистерны. Признаков пожара пожарные-спасатели не обнаружили.
Сработал аварийный генератор дыма. Это оборудование в случае пожара заполняет помещение дымом. По данным полиции, в магазин никто не вламывался. Пожарные-спасатели отключили генератор и проветрили помещение.
Специалисты выясняют, по какой причине сработал генератор.
Пресс-секретарь Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что генератор, вероятно, сработал из-за поломки.
„Работники магазина вызвали пожарных-спасателей, они отключили генератор, привели все в порядок, – сказала представитель сети. – Магазин открылся позже“.
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