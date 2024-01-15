В воскресенье поезд в Вильнюсе насмерть сбил 13-летнюю девочку

 
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ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys
В минувшее воскресенье в столице Литвы произошла трагедия.

Департамент полиции информировал, что в 13.19 ч. поступило сообщение о том, что в столице погиб человек. На Юодасис кяляс поезд сбил девочку.

О несчастье сообщил диспетчер управления движением поездов.

В понедельник полиция сообщила, что поезд EJ575-007 сбил девочку (2010 г.р.), которая внезапно вышла на железнодорожный путь.

Пострадавшая скончалась в автомобиле скорой помощи.

Сообщается, что девочка была единственным ребенком в семье.

Ведется расследование.

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