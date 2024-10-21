В воскресенье был задержан мужчина, поджигавший здания в Вильнюсе





Прокуратура просит суд разрешить арест мужчины, подозреваемого в поджоге столичных учреждений

Это подтвердил Elta пресс-представитель Вильнюсского городского участкового суда Гедрюс Янонис. По его словам, в суд поступило ходатайство прокурора о разрешении ареста мужчины, подозреваемого в уничтожении чужого имущества общеопасным способом.

Лицо, уничтожившее или повредившее чужое имущество общеопасным способом либо путем демонтажа или повреждения устройства или агрегата, если в результате этого могли пострадать люди, либо уничтожило, демонтировало или повредило имущество или часть инфраструктуры юридических лиц, имеющих стратегическое или важное значение для национальной безопасности, либо уничтожило или повредило чужое имущество, имеющее высокую ценность, либо ценности, имеющие большое научное, историческое или культурное значение, наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.