В воскресенье был задержан мужчина, поджигавший здания в Вильнюсе

Департамент полиции информировал, что поджигатель 20 октября был задержан. Мужчина (1984 г.р.) был нетрезвым (0,63 промилле).
Полиция выяснила, что этот человек совершал и другие выпады. По данным полиции, 20 октября в 5.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Ринктинес, мужчина намеренно поджег временные деревянные конструкции около здания Генпрокуратуры и защитную пленку.
В 6.14 ч. этот же человек поджег двери подъезда дома на ул. Одмину.
В 6.40 ч. на ул. Лабдарю он поджег мусорный контейнер, который притащил к входной двери в Службу по защите прав ребенка и усыновлению. Около 7.02 ч. на ул. Шв. Игното он поджег двери Минобороны.
Начато расследование по факту уничтожения или порчи имущества опасным для общества способом, устанавливается нанесенный ущерб. Подозреваемый задержан.
У задержанного был обнаружен и изъят предмет, напоминающий пистолет (Airsoft).
Прокуратура просит суд разрешить арест мужчины, подозреваемого в поджоге столичных учреждений
Это подтвердил Elta пресс-представитель Вильнюсского городского участкового суда Гедрюс Янонис. По его словам, в суд поступило ходатайство прокурора о разрешении ареста мужчины, подозреваемого в уничтожении чужого имущества общеопасным способом.
По словам Г. Янониса, решение о применении к мужчине меры пресечения суд примет на закрытом заседании.
Лицо, уничтожившее или повредившее чужое имущество общеопасным способом либо путем демонтажа или повреждения устройства или агрегата, если в результате этого могли пострадать люди, либо уничтожило, демонтировало или повредило имущество или часть инфраструктуры юридических лиц, имеющих стратегическое или важное значение для национальной безопасности, либо уничтожило или повредило чужое имущество, имеющее высокую ценность, либо ценности, имеющие большое научное, историческое или культурное значение, наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.