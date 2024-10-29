2024.10.29 09:44

В Висагинасе совершено вооруженное ограбление магазина

 
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Adobe Stock

В Висагинасе совершено вооруженное ограбление магазина – грабитель в маске похитил около 340 евро и алкоголь.

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 19.20 час. человек в маске ворвался в магазин на проспекте Тайкос в Висагинасе.

Угрожая 42-летней продавщице предметом, похожим на пистолет, он украл из кассы около 340 евро и несколько бутылок алкогольных напитков с полки.

Материальный ущерб подчитывается.

По факту ограбления начато предварительное расследование.

За ограбление с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо за ограбление с хищением чужого имущества в особо крупном размере или ценностей, имеющих большое научное, историческое или культурное значение, либо за совершение ограбления организованной группой лиц грозит наказание в виде лишения свободы от двух до десяти лет.

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