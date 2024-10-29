В Висагинасе совершено вооруженное ограбление магазина

Как сообщили в Департаменте полиции, в понедельник вечером, около 19.20 час. человек в маске ворвался в магазин на проспекте Тайкос в Висагинасе.

Угрожая 42-летней продавщице предметом, похожим на пистолет, он украл из кассы около 340 евро и несколько бутылок алкогольных напитков с полки.

Материальный ущерб подчитывается.

По факту ограбления начато предварительное расследование.