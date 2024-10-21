В вильнюсской школе произошел пожар – в учительской загорелась лампа

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, о пожаре в Вильнюсе, на ул. Тельшю сообщили в 9.07 ч.

Сообщается, что загорелась лампа на потолке в учительской, от нее загорелись стул и стол. До приезда пожарных работники школы сами пытались потушить пожар, но ликвидировал он был только с помощью пожарных-спасателей.