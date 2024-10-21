2024.10.21 10:33

В вильнюсской школе произошел пожар – в учительской загорелась лампа

 
ru.DELFI.lt

21 октября пожарных-спасателей вызвали в вильнюсскую школу. Сообщалось о пожаре.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, о пожаре в Вильнюсе, на ул. Тельшю сообщили в 9.07 ч.

Сообщается, что загорелась лампа на потолке в учительской, от нее загорелись стул и стол. До приезда пожарных работники школы сами пытались потушить пожар, но ликвидировал он был только с помощью пожарных-спасателей.

Работники школы сами эвакуировали детей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожарные-спасатели осмотрели здание и проветрили помещение.

Пожар был потушен в течение нескольких минут.

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