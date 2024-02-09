В вильнюсской больнице скончалась жестоко избитая женщина: в избиении подозревают сожителя

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
8 февраля в вильнюсской больнице скончалась жестоко избитая женщина (1979 г.р.). Сообщается, что женщина была избита дома.

По данным полиции, смерть наступила 8 февраля, в 22.40 ч. Сообщается, что сильно избитую женщину в больницу доставили в январе. Ее привезли из дома на ул. Жирню, в Вильнюсе.

Delfi выяснил, что 3 февраля, в 15.19 ч. в полицию обратилась женщина 1960 г.р., которая сообщила, что 31 января была жестоко избита ее дочь (1979 г.р.).

По предварительным данным, женщину избил ее сожитель (1970 г.р.).

Пострадавшую в больнице прооперировали.

Полиция проводит расследование.

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