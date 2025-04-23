В Вильнюсском районе загорелся дом

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты Вильнюсского уезда.
Информация о происшествии передана на станцию скорой помощи Вильнюсского уезда.
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Во вторник около 20.11 с. в Единый центр помощи (ЕЦП) поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в селе Даржининкай, на улице Малуно горит жилой дом.
К месту происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты Вильнюсского уезда.
Информация о происшествии передана на станцию скорой помощи Вильнюсского уезда.