2025.04.23 08:40

В Вильнюсском районе загорелся дом

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Delfi

Во вторник около 20.11 с. в Единый центр помощи (ЕЦП) поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в селе Даржининкай, на улице Малуно горит жилой дом.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты Вильнюсского уезда.

Информация о происшествии передана на станцию ​​скорой помощи Вильнюсского уезда.

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