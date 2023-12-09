В Вильнюсском районе задержан подозреваемый в убийстве молодой человек

По данным полиции, 9 декабря, в 7.55 ч. в деревне Юодшиляй (Вильнюсский район) в доме было обнаружено тело его хозяина (1953 г.р.) со следами насилия. Задержан 20-летний подозреваемый.

По предварительным данным, в доме, где произошло убийство, была пьянка. По пока неизвестным причинам, между мужчинами произошел конфликт, хозяин дома был сильно избит и от полученных травм скончался.