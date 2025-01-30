2025.01.30 11:12

В Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля:в больницу доставлены четверо пострадавших

 
ru.DELFI.lt
Avarija Vilniaus rajone
Avarija Vilniaus rajone
ФОТО: Delfi

В четверг утром в Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля. Сообщается о пострадавших.

Полиция информировала, что 30 января, в 7.28 ч. было получено сообщение о том, что В Вильнюсском районе, в деревне Диджясалис, на ул. Филарету, на дороге Скайдишкес – Диджясалис, произошло ДТП.

Сообщается, что у поворота на Рукайняй столкнулись легковой автомобиль Audi и небольшой автобус.

На место происшествия выехала полиция и скорая.

Выяснилось, что в больницу увезли четырех пострадавших. У водителя (1995 г.р.) Audi установлен перелом запястья, а у водителя (1948 г.р.) автобуса - перелом грудной клетки.

В автомобиле Audi было двое детей – ребенок 2021 г.р. получил ушибы, а 2019 г.р. не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Avarija Vilniaus rajone

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