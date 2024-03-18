В Вильнюсском районе сгорели шесть автомобилей

 
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ФОТО: DELFI
В воскресенье ночью недалеко от Вильнюса пожарные-спасатели тушили дом и стоявшие рядом машины.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что пожар начался 17 марта около 4 ч. на хуторе Аукштеи Русокай (Вильнюсский район), около Старой Укмергской дороги. Горел частный дом.

Когда на место приехали пожарные-спасатели открытым пламенем горела крыша кирпичного дома, деревянный навес и сарай.

В сарае было два автомобиля.

Через час пожар был потушен. Выгорела стена дома, в сарае сгорели автомобили Dacia Spring и VW Passat. Кроме того, расплавились детали автомобилей Mini Cooper, Audi, Ford, Škoda, которые стояли за забором, и заправка для электромобилей.

Причины пожара выясняются.

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