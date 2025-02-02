2025.02.02 16:59

В Вильнюсском районе произошел крупный пожар

 
в тушении было задействовано большое количество пожарных
пожар
пожар
ФОТО: Delfi

В субботу, около 20 час в центр общей помощи по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе по адресу сянюния Пабержес, деревня Лигалаукю, ул. Дарбининку открытым пламенем горит здание.

Выехавшие на место происшествия пожарно-спасательные службы Вильнюсского округа передали информацию о происшествии в станцию ​​скорой помощи Вильнюсского округа и Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа. Дом и гараж были охвачены огнем. Прибывшие первыми пожарные немедленно запросили подкрепление. На тушение пожара было отправлено пять автоцистерн, а также выехал мобильный штаб. В доме проживали две семьи, никто не пострадал.

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