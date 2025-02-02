В Вильнюсском районе произошел крупный пожар

Выехавшие на место происшествия пожарно-спасательные службы Вильнюсского округа передали информацию о происшествии в станцию ​​скорой помощи Вильнюсского округа и Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа. Дом и гараж были охвачены огнем. Прибывшие первыми пожарные немедленно запросили подкрепление. На тушение пожара было отправлено пять автоцистерн, а также выехал мобильный штаб. В доме проживали две семьи, никто не пострадал.