В Вильнюсском районе пожар оставил без крова семью с детьми

Пожар начался около 16 часов. "В строящемся квартале, в доме, который по планировке, размеру и отделке практически идентичен нашему дому, куда уже заселились люди, мы заметили дым, идущий с крыши", – рассказывают соседи. "Слава Богу, что пожар не случился ночью, когда люди спали и ничего бы не заметили. Это трагедия, семья с двумя маленькими детьми осталась без дома", – сообщают приславшие фотографии жители Ужубрастиса.
Когда приехали пожарные, открытым пламенем горел потолок на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Сгорела деревянная отделка второго этажа, выгорел утеплитель. Сгорело и разобрано 50 м² деревянных конструкций крыши.
Детектора дыма не было. Пожарные специалисты расследуют инцидент. Люди подозревают, что пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки. Это не первый пожар в этом районе.