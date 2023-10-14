В Вильнюсском районе пожар оставил без крова семью с детьми

Пожар начался около 16 часов. "В строящемся квартале, в доме, который по планировке, размеру и отделке практически идентичен нашему дому, куда уже заселились люди, мы заметили дым, идущий с крыши", – рассказывают соседи. "Слава Богу, что пожар не случился ночью, когда люди спали и ничего бы не заметили. Это трагедия, семья с двумя маленькими детьми осталась без дома", – сообщают приславшие фотографии жители Ужубрастиса.